Wie die weltgrößte Vereinigung von Genozid-Forschern zu diesem Vorwurf kommt – und warum Gerichte es am Ende womöglich anders sehen werden.

Von Ronen Steinke, Berlin

Am Sonntag hat die International Association of Genocide Scholars, kurz IAGS, eine Resolution veröffentlicht, die Israels Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord einstuft. Kurz darauf, am Mittwoch, haben sich Leute näher angeguckt, wer in dieser weltweit größten Vereinigung von Genozid-Forschern alles Mitglied ist. Sie fanden zum Beispiel Adolf Hitler. Wie bitte? Ja, „Adolf Hitler“, so hieß ein Profil, das die IAGS am Mittwoch auf ihrer Webseite zeigte, in der Reihe ihrer Mitglieder und Unterstützer der Gaza-Resolution. Dazu sah man als Profilbild einen schwarz vermummten Hamas-Kämpfer und die Standortangabe „Gaza City“.