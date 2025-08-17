Israel „Man muss kein Jurist sein, um zu begreifen, was in Gaza geschieht“ 17. August 2025, 14:25 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Zerstörung, so weit man sieht: Eine Luftaufnahme aus dem Gazastreifen. (Foto: Friedrich Bungert)

Eine israelische Menschenrechtsorganisation wirft der Regierung Netanjahu und der Armee vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Die Leiterin Yuli Novak begründet, wie sie zu diesem Schluss kommt.

Interview von Sina-Maria Schweikle und Sonja Zekri, Berlin

