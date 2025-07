Israels Regierung erwägt, im Süden des Gazastreifens ein Lager für 600 000 Menschen zu errichten. Premier Netanjahu sagt, er suche auch nach Ländern, die bereit seien, die Palästinenser aufzunehmen.

Von Kristiana Ludwig und Sebastian Strauß, Tel Aviv/München

Während Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington Gespräche führt, hat sein Verteidigungsminister Israels Katz vor Journalisten eine neue Idee zum Umgang mit Palästinenserinnen und Palästinensern in Gaza geäußert. Wie die Zeitung Haaretz berichtet, habe Katz Journalisten mitgeteilt, dass er die Armee angewiesen habe, einen Plan zum Aufbau einer sogenannten „humanitären Stadt“ vorzulegen. Auf den Ruinen der Stadt Rafah, die ganz im Süden des Küstenstreifens an der Grenze zu Ägypten liegt, solle ein Ort entstehen, an dem am Ende „die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens“ leben solle, heißt es in dem Bericht. Nach UN-Angaben sind das mehr als zwei Millionen Menschen.