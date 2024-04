Armaghan Naghipour gehört zu einem Anwaltskollektiv, das weitere Waffenlieferungen an Israel gerichtlich stoppen will.

Armaghan Naghipour will der Bundesregierung die Lieferung weiterer Rüstungsgüter gerichtlich untersagen lassen. Die Juristin will damit "der Eskalationsspirale Einhalt gebieten". Ihr Vorbild ist ein Richterspruch aus den Niederlanden.

Von Ronen Steinke

Die Zahlen kennt die Berliner Anwältin auswendig: 500 000 Gewehrkugeln aus deutscher Produktion seien seit Beginn des Gazakriegs schon an Israel geliefert worden. "Dazu können wir nicht schweigen", sagt sie. Das ist ihr wichtig, das möchte sie auch öffentlich deutlich machen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil sie so eng verbunden ist mit der Partei, die zu Beginn des Krieges noch wochenlang ein Banner mit der israelischen Fahne und der Aufschrift "We stand in solidarity" an der Fassade ihrer Berliner Zentrale angebracht hatte.