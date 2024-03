Dan Goldfus bekämpft mit seinen Fallschirmjägern die Hamas im Gazastreifen. Und von dort schickt er eine unverblümte Botschaft an die Politiker in Jerusalem.

Von Tomas Avenarius

Dass ein General Politik macht, verbietet sich. Brigadegeneral Dan Goldfus hat sich darum nicht geschert und vor wenigen Tagen in Uniform eine Rede gehalten, in der er die politische Führung seines Landes mit wenigen Sätzen bloßstellte. Israels Soldaten kämpften in Gaza Seite an Seite, ohne ihre Kameraden nach der Zugehörigkeit zu einem politischen oder religiösen Lager zu fragen, so der Offizier. Israels Politiker hingegen betrieben ihre intriganten Machtspiele, obwohl Krieg herrsche und die Soldaten ihr Leben für ihr Land riskierten. "Ihr müsst unserer würdig sein", sagte Goldfus. "Ihr müsst der Soldaten würdig sein, die ihr Leben verloren haben."