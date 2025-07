Die israelische Armee hat am Sonntag die Evakuierung eines der wenigen Gebiete im Zentrum des Gazastreifens angeordnet, in denen heute noch Palästinenserinnen und Palästinenser in Zelten leben. In der Stadt Deir al-Balah warf die Armee Flugblätter ab, um die Bevölkerung zu warnen. Das Militär erklärte, es setze seinen Einsatz „mit großer Gewalt fort, um die Fähigkeiten des Feindes und die terroristische Infrastruktur in dem Gebiet zu zerstören“. Auf einer Karte wurden mehrere Stadtviertel rot markiert, und auch die Fluchtrichtung ist mit einem großen gelben Pfeil eingezeichnet: nach Süden.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Schon zuvor waren mehr als 80 Prozent des Gazastreifens von Israel zur Evakuierungszone erklärt worden. Seit es die Waffenruhe im März gebrochen hatte, hat das Militär den überwiegenden Teil Gazas im Rahmen einer Großoperation zum Kampfgebiet erklärt. Ziel dieser Offensive, so hatte es am Anfang geheißen, sei es, die Bevölkerung in den Süden zu drängen. Kürzlich konkretisierte Verteidigungsminister Israel Katz dieses Vorhaben und sprach von einer „humanitären Stadt“, die nach seiner Vorstellung auf den Ruinen der Stadt Rafah ganz im Süden entstehen solle. Hierher sollten zunächst rund 600 000 Menschen aus der Küstenstadt al-Mawasi vertrieben werden, perspektivisch aber alle rund zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza. Sollte dieser Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, kämen jetzt auch noch die Menschen aus Deir al-Balah hinzu, sofern sie nun in das südliche al-Mawasi fliehen.

Während ein Großteil Gazas mittlerweile einer Trümmerwüste gleicht, waren bislang drei Orte an der Küste zu Zufluchtsorten für die Bevölkerung geworden, darunter Deir al-Balah und al-Mawasi. Das UN-Nothilfebüro OCHA hatte erklärt, dass sich zum Zeitpunkt der Anordnung ersten Schätzungen zufolge zwischen 50 000 und 80 000 Menschen in dem Gebiet aufgehalten hätten.

Im Einsatzgebiet sind Lagerhäuser für humanitäre Hilfe

OCHA übt scharfe Kritik an Israels Fluchtaufruf für die Bewohner und Binnenflüchtlinge. Der „Massenvertreibungsbefehl“ der israelischen Streitkräfte stelle einen weiteren „verheerenden Schlag“ für die humanitären Bemühungen in dem vom Krieg verwüsteten Gebiet dar, erklärte es in einer Stellungnahme. Mindestens 1000 Familien seien bereits geflohen, die UN-Mitarbeiter blieben aber in Deir al-Balah. Ihre Koordinaten seien den zuständigen Stellen weitergegeben worden. Ihre Standorte müssten unabhängig von den Evakuierungsbefehlen geschützt werden, hieß es weiter.

In dem neu vom Militär ausgewiesenen Einsatzgebiet befinden sich nach UN-Angaben unter anderem mehrere Lagerhäuser für humanitäre Hilfe, vier Kliniken, ein Wasserreservoir sowie eine Pumpstation für Abwässer. „Jede Beschädigung dieser Infrastruktur wird lebensbedrohliche Folgen haben“, warnte OCHA.

Mindestens 1000 Familien sind nach UN-Angaben aus Deir al-Balah geflohen. Die UN-Mitarbeiter bleiben vorerst dort. (Foto: Eyad Baba/AFP)

Die Times of Israel sprach von den ersten Bodeneinsätzen der israelischen Armee in der Gegend seit Beginn des Gaza-Kriegs. Auslöser für den aktuellen Konflikt war das Massaker in Israel am 7. Oktober 2023, seitdem bekämpft Israel die islamistische Palästinenserorganisation Hamas in Gaza. Sie und andere Gruppen halten bis heute israelische Geiseln fest, von denen rund zwanzig noch am Leben sein sollen. In israelischen Medien wurden hochrangige Soldaten zitiert, die gesagt hätten, dass diese Geiseln höchstwahrscheinlich an eben jenen zentralen Orten in Gaza festgehalten würden, in die die Armee nun vorrückt. In der Vergangenheit, heißt es hier, habe die Armee dort aus Vorsicht nicht operiert. Die Familien israelischer Geiseln zeigten sich deshalb alarmiert: „Kann uns irgendjemand garantieren, dass diese Entscheidung nicht das Leben unserer Angehörigen kostet?“, hieß es in einer Erklärung der Familien.

In den vergangenen Tagen war zudem immer wieder darüber berichtet worden, dass der Armeechef Eyal Zamir die Überlegungen der Regierung zu einem Lager im Süden des Gazastreifens, in das die Menschen hineingezwungen würden, kritisch sehe. Er habe demnach aber zuletzt vorgeschlagen, stattdessen noch mehr Land in Gaza unter israelische Kontrolle zu bringen. Zamir war den Berichten zufolge immer wieder mit den rechtsextremen Ministern im Kabinett von Benjamin Netanjahu aneinandergeraten.

In Israel wünschen die meisten ein Ende der Kämpfe

Netanjahu, der nach dem Ende des Iran-Kriegs den US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus besucht hatte, steht unter Druck, in Gaza ein neues Waffenruheabkommen zu erreichen. Trump hatte seinen Wunsch, den Krieg dort zu beenden, wiederholt formuliert und immer neu in Aussicht gestellt, dass es innerhalb weniger Tage zu einem Deal komme, bislang jedoch ohne Ergebnis. Die Angehörigen und Unterstützer der Geiseln protestieren mittlerweile regelmäßig vor dem US-Botschaftsgebäude in Tel Aviv.

Nicht nur in Gaza, auch in Israel wünscht sich eine Mehrheit der Menschen ein Ende der Kampfhandlungen. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Soldaten in Gaza gefallen, ein Vertreter des Militärs spricht von einem „Guerillakrieg“, den die Hamas in den Trümmern führe. Israelische Soldatinnen und Soldaten würden immer wieder zum Ziel von Sprengsätzen.

Zugleich sterben in Gaza weiter Hunderte Zivilistinnen und Zivilisten. Nach palästinensischen Angaben sind allein zwischen dem 9. und 16. Juli mehr als 600 Menschen gestorben, israelische Truppen greifen den UN zufolge aus der Luft, vom Boden und vom Meer aus an. Zudem wird immer wieder von Schüssen auf Hilfesuchende berichtet, die auf dem Weg zu den Ausgabestellen für Lebensmittelpakete sind. Seit Beginn des Krieges vor mehr als 21 Monaten sind demnach mehr als 58 000 Menschen getötet worden.

Hilfsorganisationen berichten, die Bevölkerung hungere und habe unzureichend Trinkwasser und medizinische Versorgung. Laut „Ärzte ohne Grenzen“ ist die Zahl der Fälle akuter Mangelernährung in Gaza stark gestiegen, allein in dem von der Organisation geführten Gesundheitszentrum in Gaza-Stadt habe sich die Zahl der Menschen, die deshalb behandelt wurden, im Vergleich zu Mai vervierfacht.