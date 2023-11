Rechter "Anarcho-Kapitalist" Javier Milei gewinnt Präsidentschaftswahl in Argentinien. Der rechts-libertäre Populist der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) siegt bei den Stichwahlen in Argentinien mit überraschend großem Vorsprung. Der Oppositionspolitiker liegt mit 55,69 Prozent deutlich vor Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Unión por la Patria mit 44,30 Prozent. Milei will die zweitgrößte Wirtschaft Südamerikas radikal verändern: Er plant die Einführung des US-Dollars. Zum Artikel (SZ Plus)

Frühere US-First-Lady Rosalynn Carter ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter ist in ihrem Heimatort Plains im Bundesstaat Georgia gestorben. Während dessen Amtszeit galt sie als wichtigste Beraterin ihres Mannes im Weißen Haus. Sie setzte sich ihr Leben lang für soziale Belange ein. Zum Nachruf (SZ Plus)

EXKLUSIV Wie nachhaltig ist unser Palmöl wirklich? Palmöl steckt in fast der Hälfte aller Supermarktprodukte. Die deutschen Konzerne versprechen ihren Konsumenten, es komme aus umweltschonender Produktion. Doch zumindest für den deutschen Konsumgüterkonzern Beiersdorf wurde Regenwald für den Rohstoff abgeholzt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV MVG will geplante Investitionen um 2,7 Milliarden Euro reduzieren. München muss sich von den ehrgeizigen Zielen der Verkehrswende wohl endgültig verabschieden: Es fehlt das Geld, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Der Süddeutschen Zeitung liegt eine bisher noch geheime Liste vor, in der die Münchner Verkehrsgesellschaft dem Aufsichtsrat der Stadtwerke München vorschlägt, Milliarden-Investitionen zu streichen oder zu verschieben. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in Nahost

Israels Armee legt Tunnel unter Al-Schifa-Krankenhaus frei. Der 55 Meter lange "Terrortunnel" befinde sich in zehn Metern Tiefe unter dem Krankenhaus, so das Militär. Auf Überwachungsvideos soll zu sehen sein, wie die Hamas Geiseln in das Gebäude bringt. Der Rote Halbmond hat 31 Frühchen in den südlichen Gazastreifen verlegt. Zum Liveblog

Angst unter israelischen Arabern wächst. Zwanzig Prozent der Einwohner Israels sind arabischer Abstammung - und viele leben in Angst um Angehörige in Gaza, ebenso wie vor Übergriffen jüdischer Extremisten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Expresslinie entlang der Berge: Pläne für den Alpenbus nehmen Fahrt auf