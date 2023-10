Von Peter Münch

Es ist ein Angriff aus dem Nichts, im Morgengrauen des Schabbats: Vom Gazastreifen aus hat die palästinensische Hamas eine breit angelegte Attacke gestartet, die Israel in Schock versetzt. Gleich in den Anfangsstunden gibt es viele Tote und Verletzte, dazu Berichte über Geiselnahmen. So taumelt das Land zum Ausgang der Laubhüttenfest-Feiertage in einen neuen Krieg, der an ein altes Trauma rührt - an den Überraschungsangriff im Jom-Kippur-Krieg vor exakt 50 Jahren.