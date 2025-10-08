Das Haus, in dem die Zwillinge Ziv und Gali Berman einmal lebten, ist immer noch verwüstet. Es hat sich nichts verändert in ihrer Straße im Kibbuz Kfar Aza, nachdem sie am 7. Oktober 2023 von Terroristen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas entführt worden waren. Heute kommen Besuchergruppen zu ihrer Wohnung, um sich ein Bild vom Massaker zu machen, bei dem hier und an vielen anderen Orten insgesamt rund 1200 Menschen starben und mehr als 251 entführt wurden. Unter den Geiseln sind die Berman-Brüder, die auch deutsche Staatsbürger sind. Ihre Familie hatte Deutschland 1932 verlassen.