Sie fanden ihn auf einem Friedhof in Gaza-Stadt. Soldaten der israelischen Armee haben die sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel geborgen, die sich noch im Gazastreifen befand: Ran Gvili, ein Polizist, der am 7. Oktober 2023 so wie 250 andere Menschen von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppt wurde. Von der Miliz hieß es, sie habe den Vermittlern des Gaza-Abkommens alle nötigen Informationen zur Auffindung der Leiche übermittelt.
NahostAlle Geiseln sind zurück, doch Gazas Zukunft ist ungewiss
Lesezeit: 3 Min.
Der Fund des toten Ran Gvili, der letzten Geisel der Hamas, ist ein bewegender Moment für Israel – und könnte auch einen Fortschritt in Trumps Friedensplan bedeuten. Doch inwieweit dieser tatsächlich umgesetzt wird, ist weiter unsicher.
Von Kristiana Ludwig, Berlin
Verantwortung für den 7. Oktober:Die Israelis wollen Aufklärung – die Regierung nicht
Welche Schuld trägt Israels Führung daran, dass es zum 7. Oktober kommen konnte? Dieser Frage will Premier Netanjahu mit allen Mitteln ausweichen. Die Opposition wirft ihm vor, eine „politische Vertuschungskommission“ zu planen.
