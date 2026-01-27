Sie fanden ihn auf einem Friedhof in Gaza Stadt. Soldaten der israelischen Armee haben die sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel geborgen, die sich noch im Gazastreifen befand: Ran Gvili, ein Polizist, der am 7. Oktober 2023 so wie 250 andere Menschen von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppt wurde. Von der Miliz hieß es, sie habe den Vermittlern des Gaza-Abkommens alle nötigen Informationen zur Auffindung der Leiche übermittelt.