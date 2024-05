Am Montagmorgen um acht hat es in Rafah Flugblätter geregnet. Die Menschen aus dem östlichen Teil der Stadt wurden darin von der israelischen Armee aufgefordert, sich in eine einige Kilometer entfernte sogenannte humanitäre Zone namens Al-Mawasi in Sicherheit zu begeben. Die lange schon angedrohte Bodenoffensive auf die letzte Hochburg der Hamas im südlichen Gazastreifen könnte mit dieser Aufforderung zur Flucht in eine konkrete Vorbereitungsphase getreten sein. Doch parallel dazu bemühen sich die internationalen Vermittler weiter um ein Abkommen zur Geiselbefreiung und einen Waffenstillstand, um in letzter Minute doch noch die Kämpfe abzuwenden.

Die Verhandlungen in Kairo waren in den vergangenen Tagen geprägt von einem dramatischen Auf und Ab - und von offenkundigen Obstruktionsversuchen sowohl seitens der Hamas als auch aus Israel. Am Sonntagabend wurden die von vielen Hoffnungen begleiteten Gespräche erst einmal ergebnislos abgebrochen. Bewegung gibt es seither allein durch Ortswechsel der Vermittler. CIA-Chef William Burns, der amerikanische Chefunterhändler, flog von der ägyptischen Hauptstadt aus zunächst nach Katar. Von dort aus sollte er zu einem Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu nach Jerusalem kommen. Es erscheint wie eine letzte Kraftanstrengung, um einen Kollaps der Verhandlungen zu verhindern.

Bei einem Mörserangriff der Hamas wurden vier israelische Soldaten getötet

In Israel dagegen dominieren bereits die Aufrufe zum Angriff. Es bleibe "keine andere Wahl" mehr als die Offensive auf Rafah, sagte Verteidigungsminister Joav Gallant bei einem nächtlichen Telefonat mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin. Israel werde "die fortwährende Präsenz von Terrorstrukturen an seiner Grenze nicht dulden". Zuvor hatte die Hamas Öl ins Feuer gegossen mit einem Mörsergranaten-Angriff auf ein israelisches Militärlager jenseits der Grenze nahe dem Übergang Kerem Schalom. Dabei wurden vier israelische Soldaten getötet und zehn weitere verletzt. Der Grenzübergang, über den ein Großteil der Hilfsgüter für Gaza aus Israel geliefert wird, blieb bis auf Weiteres geschlossen.

Ein Armeesprecher sprach von einem zunächst "begrenzten Einsatz" in Rafah. Betroffen von der Aufforderung, die Stadt zu verlassen, seien rund 100 000 Menschen. In der um Teile von Chan Yunis erweiterten humanitären Zone soll es demnach Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente geben. Insgesamt hatten sich im Verlauf des Kriegs aber weit mehr als eine Million Palästinenser aus anderen Teilen des Gaza-Kriegs nach Rafah geflüchtet. Die USA und andere Verbündete haben Israel immer wieder vor einer Bodenoffensive gewarnt, weil sie den Schutz von so vielen Zivilisten nicht gewährleistet sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte/Mapcreator.io/IDF)

Ein Hamas-Sprecher nannte die Aufforderung zur Flucht eine "gefährliche Eskalation, die Konsequenzen haben" werde. Zugleich jedoch wurde betont, dass die Verhandlungen "positiv und mit offenem Herzen" weitergeführt würden. Möglicherweise wird mit den nun konkreteren Vorbereitungen für eine Rafah-Offensive noch einmal der Druck auf die Hamas erhöht, in der Geisel-Frage Zugeständnisse zu machen.

Allerdings wachsen auch die Zweifel, ob Israels Führung tatsächlich noch an einem Abkommen interessiert ist. Zwar hatte Netanjahu den Vermittlern Zustimmung für den vorliegenden Entwurf signalisiert. Als am Wochenende jedoch aus den Verhandlungen in Kairo optimistische Einschätzungen nach draußen drangen, wurden die Gespräche offenbar gezielt aus seinem Büro heraus mit zwei Erklärungen torpediert. In der ersten wurde klargestellt, dass auf einen Angriff auf Rafah auch bei Abschluss eines Abkommens nicht verzichtet werde. In der zweiten wurde betont, dass Israel bei einem Waffenstillstand keinesfalls auch einem Kriegsende zustimmen werde.

Die Schließung des katarischen Senders Al Jazeera in Israel am Sonntag muss wohl ebenfalls als ein gezielter Schlag - in diesem Fall gegen die Vermittler aus Katar - verstanden werden. Das dem Verbot zugrunde liegende Gesetz war bereits Anfang April verabschiedet worden. Dass es nun ausgerechnet in der Hochphase der Verhandlungen umgesetzt wurde, verstärkt den Sabotageverdacht.

Netanjahu selbst bezeichnete entsprechende Berichte allerdings am Montag als "komplette Lüge". In jedem Fall aber kann er bei einem Scheitern der Verhandlungen und einer anschließenden Militäraktion in Rafah den rechtsextremen Flügel seiner Koalition wieder einfangen, der bei Zugeständnissen an die Hamas mit dem Austritt aus der Regierung gedroht hatte. Jetzt jedoch ist es an den moderateren Kräften um Benny Gantz zu entscheiden, ob sie Teil des Kriegskabinetts bleiben wollen. Sie fordern vehement, einem Geiseldeal Vorrang vor einer Rafah-Offensive zu geben.