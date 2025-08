Propalästinensische Jugendliche „Als müsste man den Schmerz erst beweisen“ 5. August 2025, 17:01 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Bei propalästinensischen Demonstrationen ist in Berlin oft viel Polizei dabei – auch weil sich der Zorn wiederholt in gewalttätigen Auseinandersetzungen entlädt. (Foto: Mouafak Mahmalji/Imago)

Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal – und in Deutschland verlieren Jugendliche das Vertrauen in Gerechtigkeit und Demokratie. Sie fühlen sich in ihrem Mitleiden und ihrer Kritik an der israelischen Regierung nicht ernst genommen.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

