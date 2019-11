Die palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad vor dem angegriffenen Haus in Gaza-Stadt.

Die israelische Armee hat in der Nacht zum Dienstag den Kommandanten des Islamischen Dschihad, Baha Abu al-Ata, getötet. Gemeinsam mit dem Geheimdienst Schin Bet wurde das Gebäude in Gaza-Stadt ausfindig gemacht, in dem sich al-Ata aufhielt.

Damit kehrt Israel zur Politik gezielter Tötungen zurück. Al-Ata wird für jüngst erfolgte Raketenangriffe auf Israel verantwortlich gemacht.

Der von Iran maßgeblich gesteuerte Islamische Dschihad ist die zweitgrößte Gruppe im Gazastreifen, sie übte wiederholt Kritik am Waffenstillstand, den die regierende Hamas mit Israel nach Vermittlung Ägyptens der UNO eingegangen ist. Die Hamas hat nicht mehr die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen. Für jene vereinzelten Abschüsse von Raketen, die seit Mai abgefeuert wurden, soll der Islamische Dschihad die Verantwortung tragen. Die israelische Armee macht den Islamischen Dschihad unter anderem für die Tötung eines ihrer Soldaten bei den Protesten an der Grenze verantwortlich.

Am Dienstagmorgen heulten wegen Raketenalarms Sirenen in den israelischen Gemeinden rund um den Gazastreifen. Wegen befürchteter Vergeltungsangriffe war bereits angeordnet worden, dass Schulen geschlossen bleiben müssen, es gibt auch Straßensperren in dem Gebiet.

Baha Abu al-Ata war eine der zentralen Führungsfiguren im Gazastreifen. Er ist Chef des Militärrats der Al-Kuds-Brigaden, des militärischen Arms des Islamischen Dschihads. Er war verantwortlich für die militärischen Aktionen im nördlichen Teil des Gazastreifens und hatte mehrere Hundert Kämpfer unter seinem Kommando, sowie ein Raketenarsenal zur Verfügung. Er soll 2012 bereits einmal einer israelischen Tötungsaktion entkommen sein. Das Gebäude, in dem er sich befand, wurde bombardiert, aber al-Ata überlebte. 2014 wurde sein Haus erneut angegriffen, aber er befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude.