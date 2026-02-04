Zum Hauptinhalt springen

NahostTrotz Waffenruhe: Israel greift erneut Gazastreifen an

Lesezeit: 1 Min.

Mitglieder des Zivilschutzes untersuchen die Überreste verschiedener Zelte in Chan Yunis, nachdem diese Ziel eines israelischen Luftangriffs geworden sind.
Mitglieder des Zivilschutzes untersuchen die Überreste verschiedener Zelte in Chan Yunis, nachdem diese Ziel eines israelischen Luftangriffs geworden sind. (Foto: Mahmoud Issa/REUTERS)
  • Israel hat trotz der seit dem 10. Oktober geltenden Waffenruhe erneut den Gazastreifen angegriffen und dabei 18 Menschen getötet.
  • Israel sperrte den Grenzübergang Rafah für Patiententransporte nach nur zwei Tagen wieder und verschob geplante Verlegungen.
  • Das israelische Militär begründet die Angriffe als Reaktion auf palästinensische Schüsse, bei denen ein Reservist schwer verletzt wurde.
Bei den Angriffen sind nach palästinensischen Angaben 18 Menschen getötet worden. Die Verlegung von Patienten über den Grenzübergang Rafah wurde nach Angaben des Roten Halbmonds durch Israel verschoben.

Israel hat palästinensischen Angaben zufolge erneut den Gazastreifen angegriffen. Durch Panzer- und Luftangriffe seien 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder, teilten palästinensische Behörden mit. Ziel der Angriffe waren
Gaza-Stadt ⁠und die im Süden gelegene Stadt Chan Yunis. Es seien Zelte von Vertriebenen und Wohnhäuser getroffen worden.

Zudem habe Israel, nach palästinensischen Angaben, den Grenzübergang Rafah ‍für den Transport von Patienten nach nur zwei Tagen wieder gesperrt. Ein Sprecher ‌des Roten Halbmonds sagte, Patienten seien zur Vorbereitung ihrer Behandlung außerhalb des Gazastreifens in ein Krankenhaus in Chan Yunis eingeliefert worden. Dort hätten sie dann aber erfahren, dass Israel ‍ihre Verlegung verschoben habe. Die israelische Behörde ‌COGAT, die den Zugang zum Gazastreifen kontrolliert, erklärte in einer Stellungnahme, dass der Grenzübergang Rafah offen bleibe. Man habe jedoch nicht die notwendigen Koordinierungsdetails von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhalten, um die Verlegung zu ermöglichen. Die WHO reagierte zunächst nicht auf ⁠eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Stellungnahme.

Das israelische Militär gibt an, die ‌Angriffe seien als Reaktion auf palästinensische Schüsse auf israelische Soldaten erfolgt. Bei den Schüssen sei ein Reservist schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der sogenannten „gelben Linie“, hinter die sich das israelische Militär im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt somit brüchig.

Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah ist Teil des von den USA vorangetriebenen Gaza-Friedensplans. Sie erfolgte am Dienstag. Voraussetzung dafür war die Rückgabe aller im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Seit dem 10. Oktober 2025 gilt im Rahmen des Abkommens bereits eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Die israelische Armee bestätigte den Erhalt der letzten Geisel wurden Anfang vergangener Woche.

Bereits im Januar hatte US-Präsident Trump den Beginn der zweiten Phase seines Plans ausgerufen, in der die Konfliktparteien über die künftige Verwaltung und den Wiederaufbau des zerstörten Gebiets verhandeln sollen. Wichtige Fragen wie der ‍Rückzug der israelischen Streitkräfte und die Entwaffnung der Hamas sind jedoch ⁠noch ungeklärt.

