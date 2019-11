Detailansicht öffnen Trat am Jahrestag der Ermordung Rabins vor linken Anhängern auf: Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß. (Foto: AFP)

Mehrere Zehntausend Menschen sind gekommen, die Erwartungen waren hochgesteckt: Zum ersten Mal sprach Benny Gantz bei jener Gedenkveranstaltung, bei der alljährlich an die Ermordung des damaligen Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin am 4. November 1995 erinnert wird. "Wer kommt? Der nächste Ministerpräsident", schallten ihm am Samstagabend Sprechchöre vom Rabin-Platz vor dem Tel Aviver Rathaus entgegen. Gantz, der mit seinem blau-weißen Bündnis die Parlamentswahl am 17. September knapp vor dem rechtsnationalen Likud mit Benjamin Netanjahu an der Spitze gewonnen hatte, versucht gerade, eine Koalition zustande zu bringen.

Gantz will in die Fußstapfen von Rabin treten. Deshalb war dieser Auftritt für den Chef des in der politischen Mitte verankerten blau-weißen Parteienbündnisses vor Anhängern vor allem linker Parteien so wichtig. Die Organisatoren hatten nur Gantz ein Rederecht eingeräumt, nicht aber Amir Peretz, dem Chef der Arbeitspartei - Rabins politischer Heimat.

Mehrmals verwies Gantz auf Parallelen zu Rabin und gab sich dabei zuversichtlich, eine Koalition bilden zu können: "Meine Freunde und ich in der Führung von Blau-Weiß kamen ebenfalls aus der Position des Generalstabschefs an die Regierungsspitze. Auch wir haben Soldaten kommandiert und Generationen von Kommandeuren ausgebildet." Gantz sowie seine Mitstreiter Gabi Aschkenasi und Mosche Jaalon waren wie Rabin Militärchefs. Gantz erinnerte an die Abschüsse von zehn Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel in der Nacht zum Samstag und kündigte an, als Regierungschef hart durchzugreifen: "Wir werden wieder Abschreckung herstellen, und wir wissen, wie man kämpfen muss." Führer der regierenden radikalislamischen Hamas würden zur Verantwortung gezogen und Hauptquartiere zerstört werden: "Die Zeit der Zurückhaltung wird beendet, wenn es nicht vollständige Ruhe gibt."

Anders als einst Rabin sagte Gantz nichts zu möglichen Friedenslösungen. In Anlehnung an Rabin, der angekündigt hatte, für Frieden mit den Palästinensern zu kämpfen, versprach Gantz: Er werde für internen Frieden kämpfen - damit meinte er die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Israel. "Die Kinder Israels werden nicht mehr in einem Land aufwachsen, dessen Anführer sich dem Hass widmen."

So zeigten sich einige Zuschauer auch enttäuscht darüber, dass sich Gantz nicht konkreter dazu positioniert hatte, ob und wie er Frieden mit den Palästinensern erreichen will. Der jüdische Fanatiker Jigal Amir hatte Rabin nach einer Friedenskundgebung erschossen, um territoriale Zugeständnisse an die Palästinenser zu verhindern. Laut einer Umfrage will jeder fünfte Israeli, dass Amir freigelassen wird.

Der israelische Professor Mordechai Kedar, der arabische Kultur an der Bar-Ilan-Universität lehrt, erregte vergangene Woche Aufsehen mit der Aussage, dass ein führender Politiker für die Ermordung verantwortlich sei. Premierminister Netanjahu bezeichnete die Äußerungen als "Dummheit". Netanjahu wurde wiederholt vorgeworfen, damals zu dem politischen Klima beigetragen zu haben, in dem der Mord möglich geworden ist.