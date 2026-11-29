In wenigen Tagen will Gadi Eisenkot in Israel eine neue Regierung bilden. Doch mit wem, ist offen. Der bisherige Premier Netanjahu versucht, im Spiel zu bleiben.

Israels ehemaliger Armeechef, Gadi Eisenkot, hat nach der Wahl im Oktober den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. In dieser Woche will er ihn umsetzen – zur Not auch ohne eine Mehrheit im Parlament. Doch wer eigentlich mit ihm koalieren oder zumindest seine Minderheitsregierung stützen soll, ist weiter unklar. Eisenkot verhandelt zurzeit mit vielen Parteien. Aber ein Mann brachte sich am Wochenende besonders prominent ins Spiel: Benjamin Netanjahu.