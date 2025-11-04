Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem hat fünf Millionen Jüdinnen und Juden namentlich identifiziert, die während des Holocaust ermordet wurden. Dies sei ein Meilenstein nach sieben Jahrzehnten intensiver Forschungs- und Dokumentationsarbeit, teilte die Einrichtung in Jerusalem mit. Die Namen seien in der zentralen Datenbank von Yad Vashem verzeichnet und online in sechs Sprachen zugänglich. Die Datenbank umfasse auch Hunderttausende „Personenakten“, die Auskunft über Leben und Schicksal einzelner Opfer geben. Diese Informationen hätten es zahlreichen Familien ermöglicht, verschollene Verwandte zu finden und ihrer Angehörigen zu gedenken. Die Namen von etwa einer Million Holocaust-Opfern seien noch unbekannt, „viele werden wohl für immer im Dunkeln bleiben“, hieß es in der Mitteilung. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen hoffe man aber, rund 250 000 weitere Namen zu ermitteln.