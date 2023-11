Bis Donnerstagmorgen sollen eigentlich die Waffen schweigen, das haben Israel und die Hamas vereinbart, und jeder Tag ist ein Gewinn aus humanitärer Sicht: Weitere Geiseln können in Freiheit kommen, die Bevölkerung im Gazastreifen ist sicher vor israelischen Angriffen, auch in Israel gibt es keinen Raketenalarm mehr, und dringend benötigte Hilfsgüter können in größeren Mengen in den palästinensischen Küstenstreifen gelangen. Doch die Feuerpause ist brüchig und schnell bedroht, das zeigt ein Vorfall vom Dienstagnachmittag.

Da meldete Israels Armee, dass nahe einer ihrer Stellungen im Norden des Gazastreifen drei Sprengsätze explodierten. Mehrere Soldaten wurden leicht verletzt. Auch Beschuss hat es gegeben - und anschließend eine Salve gegenseitiger Beschuldigungen. Jede Seite warf der anderen vor, zuerst die Waffenruhe gebrochen zu haben. Der Krieg, so viel ist klar, ist längst noch nicht zu Ende, und der Handlungsspielraum für die Diplomatie bleibt begrenzt.

Die Hamas will wohl einen neuen Deal. Der Preis dürfte steigen

Nach der jetzigen Vereinbarung sollen am Dienstag und Mittwoch noch einmal jeweils zehn Entführte freigelassen werden, im Austausch gegen 30 palästinensische Häftlinge an jedem Tag. Israelischen Angaben zufolge wären damit insgesamt 89 Geiseln befreit, 71 davon sind Israelis, die anderen Gastarbeiter aus Thailand und anderen asiatischen Staaten. In den Händen der Hamas oder von deren Handlangern im Gazastreifen verbleiben dann immer noch 164 Geiseln, um ihr Schicksal wird weiter gerungen.

Die Vermittler aus Katar verkünden, dass sich die getroffene Vereinbarung bewährt habe und deshalb ausbaufähig sei, bis hin zu einem stabilen und längerfristigen Waffenstillstand. Die Hamas hat das, vor dem Scharmützel, bereits aufgegriffen und ihr Interesse an einer neuen Vereinbarung bekundet, bei der nicht nur Frauen und Kinder freigelassen werden könnten, wie es derzeit der Fall ist. Zu erwarten ist allerdings, dass dann der Preis in die Höhe getrieben und der Austausch der Geiseln gegen eine große Zahl männlicher Häftlinge gefordert wird.

In Israels Führung zeichnen sich in der Frage einer Fortsetzung des Austauschs zwei Lager ab. Auf der von Benny Gantz, dem früheren Verteidigungsminister und jetzigen Mitglied des Kriegskabinetts, vertretenen Seite gilt offenbar die Devise, jetzt so viele Geiseln wie möglich freizubekommen, auch wenn dafür die Feuerpause immer wieder verlängert werden muss. Auf der anderen Seite fürchten Verteidigungsminister Joav Gallant und die Armeeführung, Israels Kriegsmaschinerie könnte ins Stocken geraten, wenn die Kampfhandlungen zu lange ausgesetzt werden. Man sieht dann das Momentum schwinden.

Baerbock spricht von "deutschen Geiseln" - warum eigentlich?

Druck zum Austausch weiterer Geiseln entfalten auch Aussagen der bislang Freigelassenen über ihre Gefangenschaft. Von Hunger und zumeist erbärmlichen Bedingungen berichten sie. Eine 84-Jährige war bei der Freilassung in so schlechtem Gesundheitszustand, dass sie nun in einem israelischen Krankenhaus ums Überleben kämpft. Die Tante eines freigelassenen Zwölfjährigen erzählte, er sei von den Entführern gezwungen worden, sich Videos vom grausamen Überfall am 7. Oktober anzuschauen.

Als Triumphgeste muss zudem verstanden werden, dass Hamas-Chef Sinwar einem israelischen TV-Bericht zufolge persönlich eine Gruppe von Geiseln aufsuchte, die in einem Tunnel gefangen gehalten wurde. Auf Hebräisch, das er während seiner mehr als 20 Haftjahre in Israel erlernte, habe er ihnen versichert, dass sie unter seinem Schutz stünden und ihnen nichts zustoßen werde.

Kaum eine Rolle in der israelischen Debatte spielt - sieht man einmal von den asiatischen Gastarbeitern ab - die Staatsangehörigkeit der Geiseln. Im Ausland wird diese gerade oft betont, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Beispiel spricht gern von der Freilassung "deutscher Geiseln" oder "deutscher Teenager". In Israel gelten sie als Israelis.

Die meisten Geiseln mit ausländischem Pass sind Doppelstaatler

Mehr als die Hälfte der Geiseln besitzt einen ausländischen Pass, Israels Regierung sprach im Oktober von 138 aus insgesamt 25 Ländern. Doch sind sie in der Regel Doppelstaatsbürger und haben ihren Lebensmittelpunkt in Israel, wohin Juden aus der ganzen Welt eingewandert sind. Manche konnten dabei ihre frühere Staatsbürgerschaft behalten und auch auf ihre Nachkommen übertragen.

Im Fall Deutschlands haben all jene Israelis Anspruch auf einen Pass, die einen familiären Bezug zum Land und den Verbrechen der Nazis haben. Eine genaue Zahl der Israelis mit einem zweiten, deutschen Pass konnte das Auswärtige Amt auf SZ-Anfrage nicht mitteilen. Doch einer israelischen Studie aus dem Jahr 2011 zufolge waren es damals schon 100 000. Es dürften inzwischen noch deutlich mehr sein.

So wie die Vertreter anderer Nationen auch hat sich die Bundesregierung um die Freilassung ihrer Doppelstaatsbürger bemüht. Es gab zahlreiche Treffen von Politikern mit Familienangehörigen der Geiseln, die die deutsche Unterstützung gern angenommen und anfangs auch eingefordert haben. Nach israelischen Angaben hat es unter den Entführten zwölf mit deutschem Pass gegeben. Zehn davon waren in der ersten Runde des Austauschs bis zum Montagabend freigelassen worden.