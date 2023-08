Am Strand von Tel Aviv ist die Geschlechtertrennung noch kein Thema. Anderswo in Israel sehr wohl.

Von Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv

Es ist viel los am Strand in Tel Aviv: Kinder spielen mit Wasserpistolen, ein Eisverkäufer bahnt sich seinen Weg durch Reihen von Sonnenstühlen, auf denen Frauen und Männer in Badebekleidung liegen. Das ganz normale Bild, schwer vorstellbar, dass sich daran etwas ändern könnte. Doch genau das befürchten viele gerade, denn in Israel wollen die Strengreligiösen die Geschlechtertrennung vorantreiben.