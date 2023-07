In Israel haben am Samstagabend wieder Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform protestiert. Bei der zentralen Kundgebung in Tel Aviv skandierten die Demonstranten "Demokratie", während sie weiß-blaue Nationalfahnen schwenkten. Auch in Jerusalem, Haifa und weiteren Städten gingen Berichten zufolge Tausende auf die Straße. Die Regierung geht die Justizreform aktuell wieder konkret an. Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte die Pläne zum Umbau des Justizsystems nach massivem Druck im März zunächst ausgesetzt. Israelischen Medien zufolge soll nun aber ein Gesetz verabschiedet werden, das die Möglichkeit des Gerichts einschränken soll, Regierungsentscheidungen für "unangemessen" zu erklären. Die Regierung wirft den Richtern Einmischung in politische Entscheidungen vor. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr.