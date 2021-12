Von Thore Schröder, Beirut

Naftali Bennett hatte es einer ganzen Reihe von glücklichen Umständen zu verdanken, dass er als erster israelischer Regierungschef in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reisen konnte. Mehrmals hatte sein Vorgänger Benjamin Netanjahu eine Visite geplant, stets kam etwas dazwischen: die Pandemie, der israelische Wahlkampf, dann noch ein diplomatischer Disput mit Jordanien, wodurch die Regierungsmaschine nicht über das Nachbarland fliegen konnte.

So war es also Netanjahus seit sechs Monaten amtierendem Nachfolger vorbehalten, am Sonntagabend in Abu Dhabi die Gangway hinabzusteigen, zunächst Außenminister Abdullah bin Zayed al-Nahyan beide Hände zu schütteln und dann durch ein Ehrenspalier zu schreiten. Am Montag folgte ein Treffen mit dessen Bruder, Kronprinz Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, dem De-facto-Herrscher der Emirate. "Die Beziehungen beider Länder haben sich auf allen Feldern verstärkt", sagte Bennett und nannte explizit Handel, Forschung, Cyber-Security, Gesundheit und Luftfahrt als Bereiche der Kooperation.

Schnell wurde deutlich, dass sich das Verhältnis der beiden Länder längst emanzipiert hat von zwei seiner wesentlichen Treiber, die - zumindest gegenwärtig - im politischen Abseits stehen. Neben Israels Ex-Premier Netanjahu hatte Ex-US-Präsident Donald Trump Israels Friedensschlüsse mit den Emiraten maßgeblich mitangeschoben.

Fundamentale Differenzen im Verhältnis zu Iran

16 Monate nach der Unterzeichnung der sogenannten Abraham Accords in Washington brauchen die beiden Länder nun keinen Kuppler mehr. Die Beziehungen sind so schnell gewachsen, dass sie auch fundamentale Differenzen aushalten in einem für beide wesentlichen Punkt: Iran.

Viele Beobachter hatten irrtümlich angenommen, die gemeinsame Gegnerschaft gegenüber Teheran sei der wesentliche Grund für das Zusammenkommen. "Das wurde lange übertrieben", sagt Nimrod Goren, Gründer des israelischen Thinktanks Mitvim, "auch wenn sich beide Länder weiterhin einig sind, dass das iranische Atomprogramm eine Gefahr darstellt und der Einfluss Teherans in der Region ein negativer ist." Doch der Grad der Bedrohung unterscheide sich "fundamental", auch die jeweiligen Beziehungen gegenüber dem Mullahstaat seien "grundlegend anders".

Israel versucht, aus der Isolation in der Region zu entkommen

Israel ist der erklärte Erzfeind, die Emirate sind bei aller Bedrohung ein wichtiger Geschäftspartner Irans. Seit Neuestem versuchen die VAE sehr aktiv, den Golf-Nachbarn diplomatisch einzubeziehen - um sich für den Fall zu wappnen, dass die Atomverhandlungen in Wien tatsächlich scheitern.

Die Außenpolitik in alle Richtungen betreibt Abu Dhabi bisher erfolgreich. Das Handelsvolumen mit Israel ist in diesem Jahr bereits auf 500 Millionen US-Dollar angestiegen - von 125 Millionen US-Dollar in 2020, viele Großprojekte noch nicht eingerechnet. Gegenseitige Investitionen belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar.

Die VAE sind dabei vor allem an israelischer Wasser- und Waffentechnik interessiert, dazu importiert man bereits seit Jahren israelische Überwachungssoftware, die zur Kontrolle der eigenen Bevölkerung und ausländischer Dissidenten eingesetzt wird. Eine wesentliche strategische Komponente liegt in der Stärkung des Verhältnisses zu Washington durch die Partnerschaft mit dem jüdischen Staat. Für Israel sind die Beziehungen ein Beweis, auch ohne Lösung des Palästinenser-Konflikts aus der regionalen Isolation entkommen zu können. Die zweitgrößte arabische Volkswirtschaft bietet zudem einen großen Absatzmarkt und stellt einen potenziellen Brückenkopf dar für israelischen Handel mit Asien.

Kronprinz Mohammed bin Zayed äußerte bei Bennetts Besuch nun auch die Hoffnung, dass das Verhältnis zur "Stabilität im Mittleren Osten" beiträgt. Einen ersten solchen Ausfluss der neuen Partnerschaft hatte es vor einigen Wochen gegeben, als die Bündnispartner in Dubai ein trilaterales Solar-Wasser-Abkommen mit Jordanien unterzeichneten.