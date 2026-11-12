Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgefordert, bis zur Vereidigung einer neuen Regierung auf „gefährliche Schritte“ zu verzichten. Seine Warnung erfolgt vor dem Hintergrund von unbestätigten Medienberichten, wonach Netanjahu trotz Bedenken der Militärführung eine erneute Militäraktion gegen Iran anstreben soll. Der Regierungschef dürfe die Spitzen der Sicherheitsbehörden nicht in einen schweren Konflikt bringen und sie im Unklaren darüber lassen, was von ihnen erwartet werde und wie sie sich zu verhalten hätten, schrieb Eisenkot in einem Brief an Netanjahu, den er am Mittwochabend auf der Plattform X veröffentlichte. Am Donnerstag wollte Netanjahu den ehemaligen Armeechef Eisenkot in seinem Amtssitz empfangen und mit ihm über sicherheitspolitische Themen sprechen, wie das Büro des Regierungschefs mitteilte.