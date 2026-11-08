Der israelische Präsident Isaac Herzog wird den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Ein Sprecher des Präsidialamtes teilte mit, Herzog habe den Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar für Sonntag 16 Uhr (MEZ) in seine Residenz in Jerusalem eingeladen. Eisenkot ist der wichtigste Gegenspieler des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu , der nach der Parlamentswahl vor zwei Wochen um sein Amt bangen muss.

Vorausgegangen waren Konsultationen des Präsidenten mit allen in der Knesset vertretenen Parteien. Dabei empfahlen Fraktionen, die zusammen auf 67 der 120 Sitze im Parlament kommen, Eisenkot für eine Regierungsbildung. Diese Empfehlungen garantieren aber noch keine erfolgreiche Koalitionsbildung. Denn es gibt verschiedene Konflikte zwischen und innerhalb der politischen Lager, die Kompromisse erschweren.

Eisenkot hat zunächst 28 Tage Zeit, eine Regierungskoalition zu formen. Der Präsident kann diese Frist um maximal 14 Tage verlängern. Scheitert Eisenkot, kann Herzog ein anderes Mitglied des Parlaments beauftragen. Als möglicher Kandidat für diesen Fall gilt Netanjahu. Bei der Parlamentswahl wurde dessen rechtskonservative Likud-Partei stärkste Kraft. Dahinter folgte die von Eisenkot neu gegründete Partei Jaschar.

Netanjahu rief die Oppositionsparteien praktisch in letzter Minute zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit auf. Dieser sollten neben seinem Likud und den beiden ultraorthodoxen Parteien auch die rechtsextremen Parteien Religiöser Zionismus von Finanzminister Bezalel Smotrich sowie Ozma Jehudit von Polizeiminister Itamar Ben-Gvir angehören.

Zugleich warnte der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels die Opposition vor einer Regierung, die auf die Unterstützung der beiden arabischen Parteien angewiesen wäre. Eine solche Regierung würde Israel von innen heraus zerstören, behauptete Netanjahu.

Eisenkot bezeichnete Netanjahus Aufruf als „billige PR-Masche“. Ausgerechnet jener Mann, der die israelische Gesellschaft gespalten und Zwietracht gesät habe, spreche nun von Einheit – aber eben nur, weil er inzwischen erkannt habe, dass seine Tage im Amt gezählt seien.