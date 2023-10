Israel hat am Wochenende die Vorbereitungen für eine koordinierte Offensive aus der Luft, von See und am Boden gegen Ziele im Gazastreifen fortgesetzt, ist aber bis Sonntagmittag nicht im großen Stil mit Bodentruppen in das von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gebiet vorgedrungen. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, sie würden einen Korridor entlang der Hauptverbindungsstraße vom Norden des Gazastreifens Richtung Chan Yunis im Süden vorerst nicht attackieren; Zivilisten sollten das Gebiet um Gaza-Stadt bis zum Wadi Gaza verlassen, einem schmalen Sumpfgebiet, das sich in der Mitte des Gazastreifens von Ost nach West zieht.

Der Aufruf betrifft nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 1,1 Millionen Palästinenser, knapp die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen. Die wichtigsten Kommandostrukturen der Hamas liegen in Gaza-Stadt im Norden des Gebiets. Zugleich forderte Israels Regierung die verbliebenen Bewohner von Sderot auf, die israelische Stadt zu verlassen, die nur einen Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt liegt.

Verteidigungsminister Joav Gallant hat die Zerstörung der militärischen Infrastruktur der Hamas als Ziel der Offensive genannt. Militärsprecher Daniel Hagari erklärte am Samstag, die Militäroperation solle sicherstellen, dass die Hamas den Gazastreifen weder politisch noch militärisch beherrschen könne. Er sagte nicht, wie das erreicht werden soll. Israel hat Zehntausende Soldaten im Süden des Landes zusammengezogen; es sind Panzer- und Artillerie-Einheiten in Stellung gegangen ebenso wie Infanteristen, Pioniere und Spezialkräfte, unter ihnen Scharfschützen.

Es gibt Spekulationen, dass Israel die Offensive wegen schlechten Wetters verzögert, weil schlechte Sicht die Aufklärung und Luftnahunterstützung durch Kampfjets, Kampfhubschrauber und Drohnen zumindest erschweren könnte. Zugleich wächst der internationale Druck auf das Kriegskabinett um Israels Premier Benjamin Netanjahu, Zivilisten im Gazastreifen Schutz zu gewähren und humanitäre Hilfe zuzulassen. Zudem besteht das Risiko, dass die von Iran kontrollierte Hisbollah-Miliz in Libanon in den Krieg eintritt. Nachdem Israels Streitkräfte mehrmals auf Angriffe von libanesischem Territorium aus mit Artilleriebeschuss und dem Einsatz von Kampfhubschraubern reagiert hatten, riefen sie im Norden entlang der Grenze ein militärisches Sperrgebiet aus. Die USA verlegten einen zweiten Flugzeugträger in die Region.

US-Präsident Biden sprach mit Netanjahu über humanitäre Hilfen

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden verlangte, die Ausreise von Palästinensern mit ausländischer Staatsangehörigkeit aus dem Gazastreifen zu ermöglichen. Ägypten, das mit dem Übergang Rafah den einzig verbliebenen Zugang zu der Enklave am Mittelmeer kontrolliert, machte aber zur Bedingung, dass im Gegenzug Hilfsgüter in das Palästinensergebiet geliefert werden können. Biden bekräftigte laut dem Weißen Haus in einem Telefonat mit Netanjahu die ungebrochene Unterstützung der USA für Israel, sprach mit ihm aber auch über Bemühungen, Zivilisten zu schützen und den Zugang zu Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung sicherzustellen. Biden sprach auch mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wies der Hamas die Verantwortung für die verzweifelte Lage der Menschen im Gazastreifen zu. Der Terror sei das Grundübel, das bekämpft werden müsse. Zugleich appellierte auch sie nach ihren Krisengesprächen in Israel und Ägypten, beim Kampf gegen die Hamas "größtmögliche Rücksicht auf die humanitäre Situation, auf unschuldige Frauen, Kinder, Männer" zu nehmen.

Von der Hamas forderte sie, alle Geiseln bedingungslos freizulassen. Inzwischen sind acht Fälle bekannt, in denen Deutsche teils zusammen mit Angehörigen verschleppt wurden. Ihre Lage stand im Zentrum der Gespräche Baerbocks mit dem ägyptischen Außenminister Samih Schukri und dem türkischen Ressortchef Hakan Fidan, der sich ebenfalls in Kairo aufhielt. An diesem Montag kommt Jordaniens Außenminister Ayman Safadi nach Berlin, am Dienstag empfängt Kanzler Olaf Scholz Jordaniens König Abdullah.

Der Krisenstab der Bundesregierung beschloss am Sonntag eine Reisewarnung für Israel, das Westjordanland und Libanon, für den Gazastreifen war bereits eine Warnung in Kraft. Bis Samstagabend hatte die Bundesregierung die Ausreise von etwa 2800 Staatsangehörigen vermittelt. Dafür hatte sie Sonderflüge der Lufthansa organisiert, Bustransfers nach Jordanien und Plätze auf einer Fähre nach Zypern. Zuletzt blieben aber etliche der bereitgestellten Plätze ungenutzt. Am Samstag hatte die Bundeswehr mit zwei Transportflugzeugen von Typ Airbus A400M Material nach Israel gebracht und auf dem Heimweg Ausreisewillige mitgenommen. Am Sonntag kehrte ein weiterer Flug mit 80 Menschen an Bord nach Deutschland zurück, am Abend sollte noch eine Bundeswehrmaschine starten. Zudem bot Condor einen Sonderflug vom jordanischen Akaba aus an.