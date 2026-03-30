Israel will voraussichtlich künftig wieder die Todesstrafe vollstrecken – aber nur an Palästinensern. Am Montag, kurz vor dem jüdischen Pessach-Fest, wird das Parlament in zweiter und dritter Lesung über eine Änderung des Strafgesetzes abstimmen, die auf die Initiative des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir und seiner Partei Otzma Jehudit, Jüdische Stärke, zurückgeht. Am Dienstag hatte sie den Sicherheitsausschuss passiert.