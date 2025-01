Eine aus Jemen geschickte Drohne ist nach Militärangaben im Süden Israels abgefangen worden. Die israelische Luftwaffe habe den Flugkörper gestoppt, teilte die Armee mit. Ein Hubschrauber habe die Drohne nahe der Ortschaft Gvulot in der Negev-Wüste abgeschossen, berichtete die Times of Israel. Die Huthi-Rebellen in Jemen sind wie die Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Sie greifen immer wieder Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an. Die Huthi-Miliz attackiert auch regelmäßig Handelsschiffe im Roten Meer. Nach eigenen Angaben handelt sie aus Solidarität mit der Hamas. Israel sowie die USA und ihre Verbündeten haben als Reaktion bereits mehrmals Ziele in Jemen beschossen.