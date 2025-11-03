Drei von der islamistischen Hamas an Israel übergebene Leichen sind als die sterblichen Überreste von in den Gazastreifen verschleppten Soldaten identifiziert worden. Asaf Hamami, Omer Neutra und Oz Daniel waren beim Massaker der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023 in Israel im Kampf gegen die Terroristen getötet worden. Nach ihrer Rückgabe befinden sich noch acht tote Geiseln in Gaza; die Hamas hat bereits 20 lebende Geiseln sowie 20 Leichen überstellt. Sie begründet die schleppende Übergabe damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Israel bezeichnet dies als Lüge.