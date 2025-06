Bei einem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen sind nach Angaben der Armee die Leichen von drei Geiseln geborgen worden. Ihre sterblichen Überreste seien in einem gemeinsamen Spezialeinsatz des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet bereits am Samstag in dem Küstengebiet gefunden worden, teilte die Armee mit. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Armee um Ofra Keidar, Jonathan Samerano und Shay Levinson. Keidar stammte demnach aus dem Kibbuz Beeri im Süden Israels. Beeri liegt nur etwa drei bis vier Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Keidar wurde nach Armeeangaben während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet und ihre Leiche anschließend in den Gazastreifen verschleppt. Samerano befand sich demnach während des Massakers auf dem Nova-Musikfestival. Er floh zum Kibbuz Beeri und wurde auf dem Weg von Terroristen getötet. Levinson diente in der Armee und fiel nach Angaben des Militärs im Kampf. Seine Leiche wurde ebenfalls in den Gazastreifen verschleppt. Levinson war nach Angaben des deutschen Botschafters in Israel, Steffen Seibert, auch deutscher Staatsbürger. Nun werden noch 50 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, nach offiziellen israelischen Angaben sind weniger als die Hälfte am Leben.