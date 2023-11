Auch aufgrund weiterer Gemeinsamkeiten beider Wissenschaftler, deren Nachnamen ähnlich klingen, die beide deutschsprachig sind und biografische Verbindungen zu Deutschland haben, nennen die beiden Autoren ein wichtiges Ziel gleich zu Beginn des Buches: Es möge helfen, die "häufige Verwechslung zwischen den beiden sich mit Deutschland befassenden Moshes zu überwinden". Ursprünglich erschien der Dialog auf Hebräisch für ein israelisches Publikum, er beginnt mit dem Satz: "Deutschland ist in Israel ein heikles Thema." Umgekehrt stimmt es genauso, angesichts des aktuellen Krieges umso mehr.

Hervorragende Einführung in komplexe Themen

Doch die Reduzierung auf "kritische Stimmen" wird den beiden Intellektuellen bei Weitem nicht gerecht, ihr Dialog fußt auf ihrer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der deutschen Geschichte. Moshe Zimmermann, 79, leitete bis 2012 das Koebner Zentrum für deutsche Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Zuckermann, 74, bis 2005 das Institut für deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv. Was sie in insgesamt 22 Kapiteln besprechen, bezeichnen sie als eine Art Bilanz dessen, womit sie sich als "Professoren und public intellectuals" seit etwa fünfzig Jahren beschäftigt haben. In manchen Kapiteln geht es eher um grundlegende Gedanken, die für Leser ohne viel Vorwissen eine hervorragende Einführung in die komplexe Themenvielfalt bieten, an anderer Stelle erfährt man viel über biografische und persönliche Zugänge der beiden Autoren.

Detailansicht öffnen Moshe Zuckermann, Moshe Zimmermann: Denk ich an Deutschland ... Ein Dialog in Israel. Westend-Verlag, Frankfurt 2023. 260 Seiten, 24 Euro. (Foto: Westend-Verlag)

So geht es etwa um die Geschichte Deutschlands, des deutsch-jüdischen Verhältnisses und des Antisemitismus und daran anschließend die Geschichte der zionistischen Bewegung, der Staatsgründung Israels und des resultierenden Nahostkonfliktes. Im Mittelpunkt steht auch immer wieder das komplexe deutsch-israelisch-palästinensische Dreiecksverhältnis, oder, wie Zuckermann sagt, die "unheilige Dreifaltigkeit"; denn so wie die jeweiligen Geschichten schicksalshaft verschränkt sind, so populär ist ihre ideologische Instrumentalisierung.

Egal ob es um den Nazi-Kollaborateur Amin al-Husseini, den "Mufti von Jerusalem" geht, die Instrumentalisierung der Shoah in Israel oder die selbstgerechte deutsche Erinnerungskultur, die Juden am liebsten als Alibi instrumentalisiert - es ist die Stärke dieses Dialogs, dass auch bei geschichtspolitisch aufgeladenen Themen immer weiter reflektiert wird, Hintergründe betrachtet, Widersprüche und auch Ironie und Sarkasmus zugelassen werden. Gerade in diesen Tagen hebt sich das wohltuend von den oft oberflächlichen und floskelhaften Bekenntnissen deutscher Politiker und Intellektueller ab.

Scharfe Kritik an der Regierung Netanjahu

Oft sind sich beide Wissenschaftler einig, nur bei der Analyse der Herkunft und Geschichte des Zionismus gibt es Unterschiede; Zuckermann sieht hier bereits das heutige Unrecht gegenüber den Palästinensern angelegt, während Zimmermann auf die liberalen Traditionen hinweist, die jedoch heute in den Hintergrund getreten sind. Das Ergebnis bleibt freilich das gleiche: eine prinzipielle Opposition zur Realität der Besatzung, die beide als Apartheidzustand charakterisieren, und die unbedingte Unterstützung für ein Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser.

Besonders das letzte Kapitel ihres Dialogs ist hochaktuell: "Deutsche Solidarität - mit einem demokratischen Israel." Vor dem Hintergrund der Geschichte sind beide Historiker alarmiert, und zwar sowohl mit Blick auf Israel als auch mit Blick auf Deutschland: In ihrem Herkunftsland sehen sie das jüngste, "rechtsradikale" Kabinett Netanjahus als Zäsur, in Deutschland die Normalisierung der rassistischen und revisionistischen AfD, die sich zugleich als besonders guter Freund ebenjener israelischen Regierung geriert. Beide beklagen den fehlenden Widerspruch aus Deutschland gegenüber den israelischen "Zerstörern der freiheitlichen Demokratie" (Zimmermann) und eine fatale Solidarität, die überwiegend einer ultrarechten israelischen Regierung, aber nicht den verbliebenen demokratischen Kräften in Israel gelte. Eine Aussage, die durch die jüngsten Ereignisse in Folge der Morde der Hamas und des Kriegs gegen Gaza eindrucksvoll untermauert wird. "Die jetzigen deutsch-israelischen Beziehungen zeigen jedenfalls, dass etwas mit den Lehren aus der Geschichte schiefläuft", konstatiert Zimmermann.

Ein erhellendes und lesenswertes Buch für alle, die jenseits der bedrückenden Tagespolitik die historischen Wurzeln vieler oft kurzgreifender Debatten zum Antisemitismus, Zionismus und zum deutsch-israelischen Verhältnis verstehen wollen.

René Wildangel ist Historiker und schreibt unter anderem zum Schwerpunkt Naher/Mittlerer Osten.