Von Paul-Anton Krüger und Ronen Steinke, berlin

Kein Gezeter jetzt. Kein Zögern und Herumdiskutieren. Israel bekomme jetzt alles, was es benötige, "jegliche Unterstützung in allen Bereichen". So sagte es die Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock (Grüne), unmittelbar nach dem 7. Oktober des vergangenen Jahres. Das Ausmaß der Hamas-Massaker an israelischen Zivilisten zeigte sich damals gerade von Tag zu Tag klarer. Ähnlich klang auch der Kanzler. Mit Blick auf deutsche Waffen für israelische Soldaten sagte Olaf Scholz (SPD): Anfragen werde man angesichts dieser Lage "unverzüglich prüfen und auch gewähren". Israel, aber nicht nur Israel, stand unter Schock.