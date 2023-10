Im Juni begrüßte Chinas Staatschef Xi Jinping (re.) den Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas als Zeichen, dass Peking auch in Nahost eine stärkere Rolle spielen will.

Von Lea Sahay, Peking

Die Bilder aus Peking am Freitag waren fürchterlich: Ein Mann sticht mit einem Messer auf einen anderen ein, minutenlang kämpfen die beiden. Laut Außenministerium in Jerusalem handelte es sich bei dem Opfer um einen Botschaftsangestellten aus Israel. Er wird in einem Krankenhaus versorgt, sein Zustand ist stabil. Bei dem Angreifer soll es sich ebenfalls um einen Mann handeln, der nicht aus China stammt.