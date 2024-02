Israels Botschafter in Aserbaidschan

George Deek (M.) ist Israels Botschafter in Aserbaidschan.

George Deek, 38, christlicher Araber aus einer palästinensischen Familie, vertritt als Botschafter Israel in einem islamischen Land, einem Nachbarn Irans. Doch heikel für ihn ist auch noch ein anderer Konflikt. Ein Porträt.

Von Frank Nienhuysen, Baku

Seine Stimme fällt gleich auf. Weich ist sie, fast samten, und ruhig, als wolle er sie abheben vom Lärm, der ihn umgibt, den Konflikten in Nahost, im Kaukasus. Und noch so jung ist sie. Als George Deek vor vier Jahren Israels Botschafter in Baku wurde, der Hauptstadt im muslimischen Aserbaidschan, da war er der jüngste israelische Botschafter seit Jahrzehnten. Jetzt ist er 38.