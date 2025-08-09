Diese Woche war wieder von Bildern und Videos aus dem Gazastreifen geprägt: die Bilder von hungernden Menschen, von den symbolischen Abwürfen von Hilfslieferungen über dem zerstörten Landstrich und die Hamas-Videos der israelischen Geiseln. Am Donnerstagabend hat das israelische Sicherheitskabinett dann entschieden, dass der Militäreinsatz im Gazastreifen ausgeweitet werden soll: Gaza-Stadt soll komplett eingenommen werden. Als Reaktion darauf kündigte Bundeskanzler Merz am Freitag eine Richtungsentscheidung an: Deutschland wird keine Rüstungsgüter mehr an Israel liefern, wenn diese im Gaza-Krieg eingesetzt werden könnten.

Wie blickt die israelische Zivilgesellschaft auf das, was wenige Kilometer von ihnen entfernt passiert? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Ofer Waldman. Er ist Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv.

Und: SZ-Redakteurin Lea Weinmann erklärt, wie die SZ Fotos und Videos aus dem Gazastreifen auf ihre Echtheit prüft.

Redaktionsschluss war Freitag, 8. August, 14 Uhr.

Zum Weiterlesen und -hören:

Die „Auf den Punkt“-Folge über „Trump, die Ukraine und Putins Hinhaltetaktik hören Sie hier.

Die „Auf den Punkt“-Folge mit Ofer Waldman „Man kann Menschenrechte nicht auf eine Gruppe beschränken“ aus dem März 2024 hören Sie hier.

Den Text dazu, wie die SZ mit Bildern aus Gaza umgeht, lesen Sie hier.

Den Text von Susan Vahabzadeh zur zweiten Staffel „Wednesday“ mit Hauptdarstellerin Jenna Ortega von Regisseur Tim Burton lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Aylin Sancak

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.