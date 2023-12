Nahostkonflikt:Wie die Deutschen auf Israel blicken

Von Michael Schlegel

Eine Gruppe junger Menschen sitzt auf einer Straßen in der Nähe des Auswärtigen Amts in Berlin. Viele tragen Caps, Hoodies oder Turnschuhe. Sie rufen "Free Palestine from German guilt", dazu klatschen sie im Takt, einige brüllen. Es ist der 18. Oktober, keine zwei Wochen, nachdem die Hamas in Israel 1300 Zivilisten massakrierte und Hunderte verschleppte.