"Wir müssen in Richtung Zweistaatenlösung drängen"

"Die politische Lage ist das eine, das Licht des Glaubens etwas anderes": Kardinal Pizzaballa, hier 2021 bei der Christmesse in Bethlehem.

Pierbattista Pizzaballa ist der Vertreter des Papstes im Heiligen Land und hält die Christmette in Bethlehem "im Schatten des Krieges". Für ihn ist Frieden in der Region nur möglich mit einer neuen politischen Führung - auf beiden Seiten.

Interview von Alexandra Föderl-Schmid, Jerusalem

Der Italiener Pierbattista Kardinal Pizzaballa, 58, ist seit drei Jahren Lateinischer Patriarch in Jerusalem, der höchste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land. Der Geistliche des Franziskanerordens wird die Christmette in Jesu Geburtskirche in Bethlehem zelebrieren.