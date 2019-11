Die deutsche Regierung kritisiert den Ausbau von Siedlungen im Westjordanland. Die Regierung betrachte "den Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten als völkerrechtswidrig und ein Haupthindernis für die Möglichkeit einer zwischen Israel und den Palästinensern zu verhandelnden Zwei-Staaten-Lösung. Sie ruft dazu auf, alle Schritte zu unterlassen, die eine Zwei-Staaten-Lösung weiter erschweren", hieß es in einer Stellungnahme. Die oberste Planungsbehörde Israels hat den Bau weiterer 2300 Wohnungen gebilligt. Seit Jahresbeginn wurden für 8337 Wohnungen in Siedlungen Genehmigungen erteilt. Das ist ein starker Anstieg: Im gesamten Vorjahr waren es 5618 Wohnungen.