Der israelische Präsident Reuven Rivlin hat am Mittwochabend Benny Gantz vom blau-weißen Parteienbündnis mit der Regierungsbildung beauftragt. Gantz hat bis zum 20. November Zeit. Der amtierende Premierminister Benjamin Netanjahu war zuvor mit der Bildung einer Koalition gescheitert. Rivlin sprach von "Schicksalstagen" und forderte Kompromissbereitschaft ein. "Es gibt keine Rechtfertigung für eine weitere Wahl", sagte Rivlin. Er verwies auf seinen Vorschlag, dass Blau-Weiß und Likud eine große Koalition bilden und sich Gantz und Netanjahu in der Mitte der Legislaturperiode als Ministerpräsidenten abwechseln sollten. Gantz erklärte, er wolle eine liberale Einheitsregierung bilden. Er kündigte an, mit Netanjahu direkt sprechen zu wollen. Am Donnerstag beginnen die Verhandlungen.