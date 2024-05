Von Peter Münch, Tel Aviv

Militärische Metaphern stehen in Israel stets hoch im Kurs. Wenig verwunderlich ist es also, dass die neuesten Nachrichten vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag weithin als "Bombeneinschlag" gewertet werden. Tatsächlich birgt der von Chefermittler Karim Khan beantragte Haftbefehl gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Gallant wegen der Kriegsführung in Gaza einiges an Sprengkraft. Genauso wenig verwunderlich aber ist es auch, wie das kampferprobte Israel auf eine solche "Bombe" reagiert: Bei einem Angriff schließt sich die Wagenburg - und aus allen Rohren wird gefeuert.