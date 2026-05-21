Sie seien geschlagen worden, gefesselt, erniedrigt und mit Maschinenpistolen bedroht: Zwei der Italiener, die als Teil der zivilen Hilfsflotte „Global Sumud Flotilla“ in Richtung Gaza unterwegs waren, berichten von Misshandlungen durch israelische Sicherheitskräfte. Der Abgeordnete Dario Carotenuto und der Journalist Alessandro Mantovano sind zurück in Rom, bei ihrer Landung am Donnerstagmorgen wurden sie von Kollegen, Familienangehörigen und Medienvertretern erwartet.