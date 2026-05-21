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Gaza-HelferEklat in Israel: Sicherheitsminister demütigt Aktivisten

Lesezeit: 4 Min.

„Willkommen in Israel“: Der Rechtsextremist Itamar Ben-Gvir – hier bei einem Marsch in der Jerusalemer Altstadt – ist für provokative Auftritte bekannt.
„Willkommen in Israel“: Der Rechtsextremist Itamar Ben-Gvir – hier bei einem Marsch in der Jerusalemer Altstadt – ist für provokative Auftritte bekannt. Jamal Awad/dpa

Itamar Ben-Gvir führt Teilnehmer einer Hilfsflottille nach Gaza vor laufenden Kameras gefesselt und auf Knien vor. Seine Anhänger feiern ihn als Held, doch Israels Ansehen schadet er.

Von Elisa Britzelmeier und Sina-Maria Schweikle, Rom/Tel Aviv

Sie seien geschlagen worden, gefesselt, erniedrigt und mit Maschinenpistolen bedroht: Zwei der Italiener, die als Teil der zivilen Hilfsflotte „Global Sumud Flotilla“ in Richtung Gaza unterwegs waren, berichten von Misshandlungen durch israelische Sicherheitskräfte. Der Abgeordnete Dario Carotenuto und der Journalist Alessandro Mantovano sind zurück in Rom, bei ihrer Landung am Donnerstagmorgen wurden sie von Kollegen, Familienangehörigen und Medienvertretern erwartet.

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