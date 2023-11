Freigelassene Palästinenser:"Ich will ihn nur ansehen, umarmen, küssen"

"Ich will ihn nur ansehen, umarmen, küssen"

Ein aus israelischer Haft freigelassener Palästinenser wird bei seiner Rückkehr nach Ramallah an diesem Dienstag von Freunden und Unterstützern frenetisch gefeiert.

Von Tomas Avenarius, Ramallah

Draußen ist es finster und nasskalt, das Fahnenschwenken der schwarz Maskierten hat mehr von einem lustlosen Aufwärmtraining denn von einem Furcht einflößenden Auflauf angehender Militanter, und drinnen auf den Gängen vor der Sporthalle werden die Stunden immer länger: Ismahan Abu Arra aber lächelt selig und sagt: "Ich freue mich so riesig. Ich will ihn nur ansehen, umarmen, küssen. Ich dachte, mein Junge bleibt auf Jahre in Haft."