Israels Militär geht israelischen Medienberichten zufolge inzwischen selbst von rund 70 000 im Krieg im Gazastreifen getöteten Palästinensern aus. Bislang hatte Israel die von den dortigen Gesundheitsbehörden veröffentlichten Opferzahlen angezweifelt und deren Vertrauenswürdigkeit infrage gestellt. ‍Wie das Nachrichtenportal Ynet und andere führende israelische Medien am Freitag unter Berufung auf hochrangige ‌Militärvertreter berichteten, ist das Militär nun zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt. Die Vereinten Nationen stufen die von den Gesundheitsbehörden im Gazastreifen erfassten Opferzahlen seit ⁠Langem als zutreffend ein.

„Unserer Schätzung nach wurden rund ‌70 000 Bewohner des Gazastreifens während des Krieges getötet, Vermisste nicht eingerechnet“, zitierte Ynet einen der Militärvertreter. „Wir arbeiten derzeit daran, zwischen Terroristen und Unbeteiligten zu unterscheiden.“ Das israelische Militär erklärte auf Anfrage jedoch, ‍die veröffentlichten Angaben spiegelten nicht die offiziellen ‌Daten wider. Jede Veröffentlichung zu diesem Thema werde über offizielle Kanäle erfolgen. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen beziffert die Zahl der Todesopfer inzwischen auf mehr als 71 000. Tausende weitere würden noch unter den Trümmern der zerstörten Städte vermutet. Die Behörde unterscheidet nicht ⁠zwischen Zivilisten und Kämpfern, hat aber die meisten Toten als Frauen und Kinder identifiziert.