Von Alexandra Föderl-Schmid

Er war der Erste, der am 7. Oktober in der Öffentlichkeit auftrat. Daniel Hagari musste den Israelis erklären, was sich wenige Stunden zuvor an der Grenze zum Gazastreifen ereignet hatte: dass Hamas-Terroristen den Grenzzaun überwunden, ein Blutbad angerichtet und Dutzende Menschen entführt haben. Seit mehr als fünf Wochen tritt er nun jeden Tag vor die Kameras und wird in Medien als das Gesicht des Krieges bezeichnet. Der hagere Mann wirkt immer etwas steif und getragen, was auch daran liegt, dass er oft vorbereitete Texte abliest. Der 47-Jährige zeigt nur selten Emotionen.