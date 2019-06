2. Juni 2019, 18:57 Uhr Israel Angriff und Gegenangriff

Nach Raketenangriffen aus Syrien hat die israelische Luftwaffe Ziele im verfeindeten Nachbarland bombardiert und mindestens drei Soldaten getötet. Am Sonntag seien Stellungen in der Nähe der Hauptstadt Damaskus sowie des Ortes Quneitra auf den Golanhöhen beschossen worden, meldete die staatliche syrische Agentur Sana. Sieben Soldaten wurden demnach verletzt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, es seien zehn Regierungsanhänger getötet worden, darunter drei Syrer. Die Angriffe hätten sich gegen Stellungen und Waffenlager iranischer Kräfte sowie der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gerichtet. Diese unterstützen die syrische Regierung. Das israelische Militär bestätigte den Angriff. Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, er habe die Armee nach dem Beschuss der Golanhöhen zu einem "energischen Vorgehen" angewiesen. Israel sieht im verfeindeten Iran eine Bedrohung für sein Land. Mit den Angriffen will Israel verhindern, dass iranische Kräfte ihren Einfluss in Syrien ausdehnen.