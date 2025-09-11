Israel galt lange als das kleine, von großen Feinden umgebene Land. Inzwischen greift es im Nahen Osten selbst immer wieder Ziele an. Wie werden Katar und die anderen Staaten reagieren?

Von Bernd Dörries, Beirut

Lange galt Israel bei seinen Freunden und Verbündeten als ein kleines Land, umzingelt von Feinden. Viele Länder in der arabischen Welt haben aber mittlerweile das Gefühl, es sei umgekehrt. Sie sehen sich einem Hegemon gegenüber, den nicht einmal mehr die USA kontrollieren können. Allein in dieser Woche hat Israel Ziele in Gaza, im Westjordanland, in Syrien, Libanon, Jemen, Katar und womöglich ein Schiff in Tunesien angegriffen. „Unter dieser Regierung Netanjahu ist niemand und kein Ort in der Region sicher. Das ist im Grunde genommen die Botschaft“, sagt Jasmine el-Gamal, Außenpolitik-Analystin und ehemalige Nahost-Beraterin des Pentagon.