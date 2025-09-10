Das Emirat geißelt den israelischen Angriff in seiner Hauptstadt als „kriminellen Überfall“. Israel hat zunächst keine Gewissheit, dass durch den Luftschlag Hamas-Führungsmitglieder getötet wurden.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Nach dem Luftschlag der israelischen Armee auf die Führungsspitze der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, scheint nicht sicher, ob und welche Hamas-Mitglieder dabei getötet wurden. Am Dienstag hatte Israel ein Wohngebiet angegriffen und dabei ein Treffen der Hamas ins Visier genommen. Das Ausmaß des Schadens war auch am Tag danach unklar, nach Angaben der Hamas sollen sechs Menschen ums Leben gekommen sein.