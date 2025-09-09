Nahost Israel rechtfertigt Angriff in Katar 9. September 2025, 18:46 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Ein Gebäude in Doha nach Israels Angriff aus der Luft, aufgenommen am Dienstagmittag. (Foto: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS)

Zusammenfassung Israel übernimmt die volle Verantwortung für den Luftangriff auf Hamas-Führungsspitze in Doha am Dienstag, den Netanjahu wegen des Attentats in Jerusalem anordnete.

Katar verurteilt den Angriff auf sein Staatsgebiet scharf als eklatanten Verstoß gegen internationales Recht und Bedrohung der Sicherheit seiner Bewohner.

Die Hamas stellt den US-Waffenstillstandsvorschlag nun als Hinterhalt dar, nachdem Israel Hamas-Funktionäre angriff, die über den Vorschlag beraten wollten. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Er habe die Attacke auf „Terroristenführer der Hamas“ in der Hauptstadt Doha unter anderem wegen des Attentats auf eine Bushaltestelle in Jerusalem angeordnet, sagt Premier Netanjahu. Katar verurteilt den Angriff scharf.

Von Bernd Dörries und Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback