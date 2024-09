Die Bomben kamen am frühen Morgen, als die Menschen noch in ihren Zelten schliefen. Auf Fernsehbildern aus dem Gazastreifen sieht man drei große Krater, bis zu zehn Meter tief, Sanitäter graben mit Schaufeln im Sand nach Toten, sie finde oft nur noch die Teile von Leichen. Die TV-Aufnahmen zeigen Helfer, die mit bloßen Händen im Sand nach Überlebenden suchen. Nach Angaben der palästinensischen Rettungskräfte fehlt es an technischem Gerät für die Bergung von Toten und Verschütteten. Der Angriff habe ganze Familien ausgelöscht.