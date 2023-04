Israel:Was ist dran am Apartheid-Vorwurf?

Was ist dran am Apartheid-Vorwurf?

Im Westjordanland kam es in den vergangenen Wochen wieder häufiger zu Gewalt: Militäreinsatz in der Stadt Hawara im März.

Amnesty International verwendet für Israel einen Begriff, der an das Unrechtsregime in Südafrika erinnert. Wie die Organisation argumentiert - und ob es dafür eine Grundlage gibt.

Von Sina-Maria Schweikle, München

Apartheid. Das ist ein Begriff, den viele Menschen mit dem rassistischen Unrechtsregime verbinden, das bis in die 1990er-Jahre in Südafrika geherrscht hat. Doch in den vergangenen Jahren kommt es immer häufiger vor, dass dieser Begriff auch in Zusammenhang mit Israel verwendet wird. So auch von Amnesty International - wie im jüngst vorgestellten Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation. Ist das Polemik, ein billiger Trick, um öffentlich wahrgenommen zu werden? Oder sachlich fundierte Kritik?