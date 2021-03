Ein erwarteter Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu in den Vereinigten Arabischen Emirate ist nach offiziellen Angaben kurzfristig abgesagt worden. Dem Büro des Regierungschefs zufolge gab es am Donnerstag Schwierigkeiten bei der Koordinierung des Flugs im jordanischen Luftraum. Grund sei die Absage des Besuchs des jordanischen Kronprinzen auf dem für Juden und Muslimen heiligen Tempelberg in Jerusalem wegen Streits über die Sicherheitsvorkehrungen gewesen. Netanjahu und der faktische Herrscher der Emirate, Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan, hätten vereinbart, nach einem neuen Termin zu suchen. Es wäre die erste Reise eines Regierungschefs Israels in den Staat gewesen.